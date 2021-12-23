新竹市長林智堅對大新竹合併升格議題，擷取新竹縣長楊文科9月6日、7日臉書內容，表示楊縣長同意竹竹縣市合併升格主張。楊文科23日請林智堅不要「斷章取義」，刻意忽略他所說的「共同協商、溝通討論、凝聚民意共識」等主張！

楊文科指出，林智堅市長對於他臉書所說的話，只擷取對自己有利的上半段，下半段所強調的「共同協商、溝通討論、凝聚共識」，林市長完全不提，難道為了選舉，連是非對錯、公理正義都可以不管，並請林市長再次重看文章一遍。

楊文科強調，從台灣過去縣市合併升格的經驗，都需要經過「溝通協調、凝聚民意、再由下而上，經議會通過，送行政院核定」的過程，這個過程需要時間，所以要趕緊共同協商，商討縣市合併事宜，以凝聚民意共識。

楊文科說，對於合併議題，9月至今林智堅市長從未與他進行討論，新竹縣政府舉辦座談會邀請林市長來說明，林市長也缺席，連溝通討論都沒有。難道國土規劃、縣市合併升格的大事，都不用溝通討論嗎？難道一切都是一人一黨說了算嗎？

另外，竹科涵蓋竹竹苗三縣市，且由科技部主管，半導體戰略位置是整個國家戰略政策，也非地方政府所管轄。楊文科質問，難道林市長的思維中，是跟大陸的體制一樣，要把竹科管理局，改由直轄市政府所管轄？

楊文科並說，現在的問題，是民進黨非常急，且沒有經過溝通、沒有凝聚民意，要在非常短的時間，以「由上而下」這樣的非民主方式，強迫新竹縣市合併升格，這是眾人所不能接受的，請蔡總統、柯總召、林市長好好深思。