林秉樞爆網軍洗白蘇貞昌稱「依法查辦」 柯文哲笑：查就查到他們自家人

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外衍伸綠營網軍案外案，行政院長蘇貞昌指該案已進入司法偵辦，卻被外界批評輕輕放下。台北市長柯文哲3日笑說，最後可能都查到「他們自家的」，還說網軍做梗圖、帶風向大家都曉得，「行政院花很多錢養這種團隊。」

柯文哲下午出席樂齡運動指導團成果展，媒體詢問高案揭露網軍亂象，還有人指稱藍、綠、白都有網軍。他表示，「如果說白有就是最冤枉」，因為民眾黨都沒有錢買網軍，這還是很花錢。有時候遇到像高嘉瑜這種事件，黑暗面才被掀開。

柯認為，這種就是產業一條鏈，常常找人做假新聞，晚上名嘴跟進，然後在網路ptt帶風向做梗圖，長期以來就是這樣，也是台灣目前的亂象，他常常說不管發生什麼事，都會當作社會進步過程中的陣痛，但不是很健康的現象，「但我本來就是沙包，我很耐打。」

對於林秉樞認識綠營高層，是否還有很多未爆彈？柯則說，多得是，這種網軍帶風向大家都曉得，像是做梗圖，還驚爆「行政院都花很多錢在養這種團隊」，這已經變成整個社會的現象，他也自清自己不認識林秉樞。

至於網軍事件是否會讓綠營反害自己？柯則笑說，這種事件太多了，冠軍牛肉麵事件是最典型的。

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