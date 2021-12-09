交通部長王國材(簡立欣攝)

日前有網友發現，民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞的維基百科頁面，曾被IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改；8日又有網友指出公路總局開頭的IP於2018年曾在前高雄市長韓國瑜維基百科頁面添加「韓導」綽號。交通部長王國材今（9）日被問及此事表示，他不知道後面韓國瑜的事，不過公路總局一直有在查；公路總局則回應表示改韓國瑜的IP非該局租用。

另公路總局對IP之事只查到前天為止，但聽聞媒體表示今日交通部長說要查，公路總局改口「部長怎麼說我們就配合。」

日前有網友發現林秉樞的維基百科頁面，12月2日被IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改。公路總局6日說，當天公路總局的IP並沒有連到維基百科；7日則改口表示，少數員工曾連線至維基百科，但未修改林秉樞資料；8日本報再詢問此事，公路總局局長許鉦漳說「IP的事就只有查到昨天（7日），沒有新的進度或說法了」。

不過8日又有網友以「國發會IP（GSN）親自下場黑韓產業鏈被抓」為題發文表示，IP「117.56.41.103」的用戶曾在2018年12月韓國瑜就任高雄市長期間，修改其維基百科頁面資料，還添加「韓導」綽號。該網友指出，該IP開頭與公路總局相同，具體是哪個部會，要請國發會發函確認。

王國材今日參加立法院交通委員會審查「111年度總預算案台灣港務股份有限公司營業預算」以及「111年度總預算案鐵道發展基金分預算」，會前受訪被問及公路總局IP事件，之後立委洪孟楷也問及此事。

洪孟楷表示，公路總局的說法是IP位址被盜用，若是如此就事態嚴重，表示有駭客駭入用公路總局的IP去發文；那如果不是的話，那這個固定位址的IP到底是哪位公路總局員工使用？交通部應該給全國人民一個交代。

王國材回應表示，公路總局上次回報公總該IP沒有連線被指稱的維基百科IP紀錄，但因為維基百科有幾個好幾個IP，因此擴大清查，擴大查其他維基百科IP時，初步發現有2名同仁瀏覽，但回報是瀏覽其他網頁，其他將由留給公總繼續追查。

公路總局今日回應表示，修改韓國瑜IP是「117.56.41.103」，非該局租用；林秉樞事件IP是117.56.178.41，並不相同。至於查證進度，公路總局原本表示IP的事只有查到前天；不過聽到媒體轉述王國材說公路總局會繼續查，公路總局回應「部長怎麼說我們就配合」。

至於會前聯訪被問到公路總局開頭的IP改韓國瑜維基，王國材愣了一下表示「這我不曉得」。