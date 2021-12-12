台灣各節慶都有特定文化活動，再過兩周後又要跨年了，有網友好奇台灣究竟從何時開始舉辦跨年演唱會，也引起其他網友討論，回憶起最有印象的跨年演唱會。

原PO在Dcard發文表示，從小有印象開始，跨年夜好像都有所謂的跨年演唱會，找來很多明星慶祝新的一年，讓他好奇台灣是什麼時候開始有「跨年演唱會」，自己一查才發現第一場是早在1986年，而台北101跨年煙火則是2004年首次舉辦。

據維基百科資料指出，1986年12月31日，滾石唱片公司集結李宗盛等旗下歌手，在中華體育館舉行「快樂天堂演唱會」，主持人是曹啟泰，主題曲是《快樂天堂》，以「1986年最後一秒在喜悅與歡呼中消失，繼起的是全新的一年」作為廣告詞，該演唱會被視為台灣第一場跨年演唱會。

受西方社會風氣逐漸影響之下，台灣跨年晚會興起於1990年代，高峰是1999年跨千禧年，由於邁入新世紀的特殊意義，成為參與跨年晚會人數最多的一次。隨後各縣市開始重視、舉辦跨年晚會，2004年底台北101大樓落成，配合跨年晚會施放煙火秀，直至今日仍是北台灣重要跨年節目。

原PO貼文也引起許多網友分享跨年回憶，「快樂天堂真的是童年」、「快樂天堂每次聽都會起雞皮疙瘩」、「說真的，我很懷念蔡依林跟周杰倫的演唱會」、「高雄夢時代跨年那場！超經典，有林俊傑、五月天、柯有倫、何潤東，那時候五月天開場JJ倒數」。