四大公投案將於今日（18）投票。藥師林士峰表示，第20案｢三接工程遷移」一旦失敗，不僅沒有再投一次的機會，還將陷台灣於國安危機之中，因為一旦兩岸發生軍事衝突，仰賴火力發電的政策，很容易就會被能源封鎖，抹煞了持久戰的可能性，故燃氣發電不會是台灣能倚賴的安全選項。

林士峰17日在臉書發文表示，在這公投的前一晚，他想跟特別談的是第20案｢三接工程遷移」，因為在這四大公投中，只有這一項公投是一旦失敗了，也沒有再投一次的機會。

林士峰指出，｢三接工程遷移」若未通過，將造成兩個影響。第一，對台灣能源政策來說，若照民進黨非核家園政策，依2019年經濟部部長沈榮津的評估，電費約會比2017年時上漲三成。第二，除電費上漲可能帶動物價指數上漲外，更重要的是國安考量，一旦兩岸發生軍事衝突，仰賴火力發電的政策，很容易就會被能源封鎖，抹煞了持久戰的可能性，會陷台灣於國安危機之中，故燃氣發電不會是台灣能倚賴的安全選項。

綜觀以上，林士峰強調，「三接工程遷移」這一案，以及「重啟核四」這一案，大家應該要同時蓋上「同意票」，以確保台灣的能源能夠穩定供應，也同時兼顧保護藻礁生態。