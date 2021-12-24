民進黨台中市議員24日在議會呼籲市府趕快遷移位在北區的殯儀館，市議員何敏誠甚至揚言，殯儀館不受歡迎，何不全市29個行政區，各區各設一座，國民黨議員反嗆，「你那一區先設殯儀館」，市長盧秀燕表示，將借鏡其他縣市經驗，加強溝通協調。

設在北區的殯儀館，長期為地方要求遷移議題，市議員周永鴻、賴佳微等人要求盧秀燕任內完成遷移超級任務，加速遷移並改建寵物公園，增加台中市公園綠地。

何敏誠表示，大家都不喜歡殯儀館，乾脆各區各設一座，自行處理免惹議。

國民黨議員反嗆「每區各設一座殯儀館」， 議長張清照見藍綠互相叫陣，立即維持議事堂秩序，高聲要求不要干擾議員發言時間。

盧秀燕表示，非常重視殯葬業務，其他也有部分直轄市將殯儀館設於市中心，如果崇德殯儀館遷走，市中心民眾會不會感受不方便？如何現地加強改善，借鏡其他縣市經驗，都是可取的。

民政局長吳世瑋指出，崇德殯儀館1969年啟用迄今已50年，市民已習慣前往崇德殯儀館治喪，隨著殯葬業務日益繁重，服務項目逐漸增多，崇德殯儀館服務量能龐大，是否遷移需連同周邊環境及停車空間整體檢討規畫。

短期內市府持續原地整建崇德殯儀館，改善既有場館的動線、老舊線路及家屬休息室，提供市民更明亮舒適的治喪環境，降低民眾對殯葬設施負面的刻板印象，提升崇德殯儀館的服務效能。

市府未來並將綜合評估當地民意及實際需求，持續減少崇德殯儀館使用率，並將拆遷崇德殯儀館列入長遠考量。