漢翔台中廠粉塵氣爆釀1死6傷 盧秀燕說話了 16:542021/12/29 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕要求漢翔高層加強工安，維護員工及廠區周遭居民安全。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢翔公司台中廠區上午發生氣爆工安意外，造成1死6傷，台中市長盧秀燕表示，漢翔對國防工業貢獻很大，漢翔的台中廠區位於西屯區人口密集地區，旁邊是逢甲商圈與逢甲大學，希望漢翔加強工安，對於今日意外，勞工局已勒令停工並加強安檢，確保員工勞動安全。 盧秀燕下午出席「大雅區十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」開工動土典禮，媒體詢問漢翔工安意外，她做上述回應，並強調強調，今年漢翔已發生3件工安意外，希望漢翔高層能再加強工安，維護廠區周遭居民安全。 漢翔水湳廠粉塵氣爆1死6傷 董事長回應了 漢翔航空粉塵7傷送醫 資深領班無生命徵象 #漢翔 #盧秀燕 #工安意外 #氣爆 #粉塵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監票爭議李進勇挺中市選委會 盧秀燕強調絕對公正 17:252021/12/29 政治 高雄BMW男三度酒駕釀1死3重傷 現場很「搖擺」移送時腳軟 08:202021/12/27 社會 高雄酒駕BMW男遭起底 臉書曾PO「聖誕節當然是喝起來」 11:032021/12/27 社會 《航運股》廠區氣爆 漢翔胡開宏：國機國造產線無礙 16:312021/12/29 財經 漢翔台中水湳廠粉塵爆炸 1重傷命危6輕傷送醫 10:442021/12/29 社會 台積電台中擴廠計畫 總投資金額約八千億到一兆元 17:162021/12/27 財經 林靜儀龍井大造勢 林佳龍、蔡其昌左批顏寬恒右轟盧秀燕 12:262021/12/26 政治 台積電台中擴廠有譜 盧秀燕盼水電使用更環保 10:262021/12/27 生活 議員要求市府爭取台電捐助地方建設經費 盧秀燕：將再進一步了解 15:052021/12/27 政治 漢翔粉塵氣爆事件 董事長胡開宏已向經濟部長報告 14:142021/12/29 財經 歷三任市長 中市育英國中育英堂終於重建啟用 16:092021/12/27 生活 社會熱門新聞 前刑事局形象大使！超美女警淪小三 勾人夫啪啪慘賠錢 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 新莊男與妻行房「馬上風」暴斃 4天前才打第二劑BNT - 社會 嚇死人！嘉義F-16V戰機恐怖音爆 震破10餘戶民宅玻璃 - 社會 超大逆轉！史上最大醫界集體逃漏稅案 25醫師無罪變有罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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