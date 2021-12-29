漢翔公司台中廠區上午發生氣爆工安意外，造成1死6傷，台中市長盧秀燕表示，漢翔對國防工業貢獻很大，漢翔的台中廠區位於西屯區人口密集地區，旁邊是逢甲商圈與逢甲大學，希望漢翔加強工安，對於今日意外，勞工局已勒令停工並加強安檢，確保員工勞動安全。

盧秀燕下午出席「大雅區十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」開工動土典禮，媒體詢問漢翔工安意外，她做上述回應，並強調強調，今年漢翔已發生3件工安意外，希望漢翔高層能再加強工安，維護廠區周遭居民安全。