北市製麵工廠驚傳工安意外 男手臂捲入機器急送醫 11:552022/01/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士林區一間製麵工廠發生操作人員手臂捲入機器的意外事件。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區一間製麵工廠3日上午發生工安意外，年約50歲男子疑似操作機器不慎，手臂被捲進製麵的機器內，一旁同事見狀立刻通知警消，救護人員到場後以破壞器材救出傷者，立即送往醫院救治，傷者意識清楚。 工廠老闆當30K校警供女兒出國留學 爆弒父鄰居全難置信 台電出包 鴻海頂埔廠跳電 #製麵 #機器 #工廠 #工安意外 #手臂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新創意生活館改裝拚觀光 賣口罩也賣蛋黃酥 17:482021/12/29 生活 做家庭代工裝錯1零件直接扣半薪 過來人勸：快放棄 10:312022/01/02 生活 台灣準車主爽啦！特斯拉美版 Model 3 已換上 AMD 新晶片和鋰離子電瓶 14:512021/12/30 汽車情報-汽車新聞 國泰世華銀 連四年淨灘 04:102021/12/31 專題周報 翱翔元宇宙 廣達準備好了 04:102021/12/28 財經要聞 人夫「手握大鵰」對民眾猛尻槍 女大生冷眼一招大勝 09:112022/01/01 社會 漢翔台中廠粉塵氣爆釀1死6傷 盧秀燕說話了 16:542021/12/29 社會 《時來運轉》運彩報報－英超元旦吸睛大戲 曼城槍手師徒對決 13:152021/12/30 體育 《半導體》中美貿易戰及市場需求成長 達爾：半導體供需反轉還要幾年 10:002022/01/01 財經 力成西安廠 恢復產能 04:102022/01/01 財經要聞 龍華科大「AERC 2021亞洲機器人競技運動大賽」奪下多項大獎 17:442021/12/29 新消息 社會熱門新聞 國立大學連2個月遲發薪水 女助理憤而請求資遣費告贏 - 社會 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 遭撿屍性侵還痛毆 辣妹裸身跳樓驚逃 惡狼下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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