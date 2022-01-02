不少人會做家庭代工來貼補家用，一名三寶媽表示，組裝一個零件0.03元，一大包零件全組裝完，也只能賺100多元，且被檢查到1個零件沒裝好，薪水直接扣一半，讓她相當傻眼，不少過來人勸，不如去上班比較實在。

一名家庭主婦在臉書社團《爆怨公社》發文表示，為了照顧家中3個小孩，沒有多餘的時間可以出外找工作，為了貼補家用，她選擇從事家庭代工，工作內容是將零件組裝起來。

她說，組裝一個零件0.03元，花3天的時間把5、6千個零件組裝起來，只賺了100多元，每個零件她都有檢查過，結果後來還是被對方找出沒有裝好的零件，檢查到1個薪水直接扣一半，等忙了3天只能領到5、60元，讓她相當傻眼。

不少網友留言表示，「現在一堆坑人的代工」、「很多家庭代工都還停留在40年前的工資」、「三天賺不到一個便當」、「跑外送都比這個強很多」、「投資報酬率低到比撿回收還低」、「3天賺不到100元，那我寧願躺著不要動」。

也有過來人感嘆，「家庭代工只能閒閒在家沒事做，要靠家庭代工賺錢溫飽是很難」、「我也曾經做過電子插件手工，做兩天才賺兩百多，而且手指很痛，直接放棄」、「做過二次都花了三天，領的不到一小時時薪，不如去上班比較實在」。