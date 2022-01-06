嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）廠力旺（3529）2021年第四季所有技術IP需求強勁，季度營收6.31億元，2021年營收23.64億元，同步創下歷史新高。隨著晶圓代工廠漲價及新產能開出，力旺2022年IP業績大爆發。

力旺公告2021年12月合併營收6900萬元，與2020年同期相較成長30.8％。2021年第四季合併營收季增6.2％達6.31億元，較2020年第四季成長27.0％，改寫季度營收歷史新高。2021年合併營收達23.64億元，與2020年相較成長33.1％，續創年度營收歷史新高紀錄。

力旺2021年第四季授權金及權利金持續全面成長，12／16奈米、7奈米等先進製程權利金開始貢獻，應用於資安防護的NeoPUF開始有授權金收入，並應用在7奈米可程式邏輯閘陣列（FPGA）產品。整體來看，受惠於2021年晶圓代工價格上漲，推升營收改寫新高。由於晶圓代工廠在2021年下半年產能滿載投片，法人看好力旺2022年第一季營收可望再創新高，而且持續受惠於晶圓代工價格上漲，12吋營收占比將持續拉升。