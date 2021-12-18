【LIVE直播】1218公投日！侯友宜板橋國小進行投票｜2021.12.18

四大公投案今日（18）上午8點整開始投票，新北市市長侯友宜9點現身新北市板橋國小投票所投票，並在媒體見證下露出微笑投下手中的選票。侯強調自己身為地方首長，讓選務順利是第一要務；投票時也特別花時間，確認票箱、顏色與審慎思考心中意見。至於新北市議會議長蔣根煌稱侯公投「四個都同意」，侯則否認表示自己對外從來沒這樣說過。

侯友宜接受媒體聯訪表示，今天天氣很冷，提醒市民出來投票都要穿上冬衣，他呼籲市民朋友都要出來投票。侯強調，最重要的是，他身為地方首長，他要讓選務非常的順利，讓整個公投的公民民主主義能夠展現價值，這些價值出來都必須要尊重。

被問到投票時似乎花了一些時間，是否現場還要作一些思考與確認？侯友宜表示，因為公投有四個顏色，他必須要花時間確認哪個顏色要投哪個票箱，票箱不能投錯，且四個議題他也必須要在投票的過程中，謹慎的做好充分的理性科學思慮後，蓋下自己心目中應該表達的意見。

被問到昨晚國民黨選前之夜，蔣根煌稱侯友宜公投「四個都同意」，侯表示，他其實對外沒有說過這件事，他向來保持行政中立，更何況他已在臉書說很清楚，「由人民來做主，這是公投的價值」。