我國「柔道男神」楊勇緯在今年東京奧運奪下銀牌，自那時他就聲名大噪，以帥氣外型和矯健身手成為台灣體壇當紅炸子雞，而今天稍早又傳出好消息，他在柔道60公斤級正式登上世界第一，成為台灣史上第一人！

24歲的楊勇緯除了在東京奧運奪銀之外，於國際賽也有亮眼成績，今年他在卡達杜哈大師賽奪銀、安塔利亞大滿貫賽奪銅、亞洲太平洋錦標賽奪銀，加上東京奧運獎牌，可說是收穫滿滿，而在全大運拿下金牌後，他就發豪言一定要拿下世界排名第一與奧運金牌！

在全大運6連霸他並沒有因此滿足，當時世界排名世界第二的楊勇緯堅定說：「我希望攀上世界排名第一。」而如今他說到做到。國際柔道總會世界排名積分系統採過去兩年累計積分，本周公布楊勇緯以4490分榮登世界排名第一位置，而教練劉文等認為這是在預料之中。

目前他已達成世界第一的心願，接下來肯定是挑戰奧運金牌，過去他曾在青年柔道錦標賽、亞洲台北柔道公開賽、亞洲香港柔道公開賽拿過金牌，其餘國際賽事大多以銀銅牌坐收，加上這次奧運同樣離金牌差那麼一點，心中難免會不甘心。

當時楊勇緯在奧運場上不敵日本好手高藤直壽，說對方不讓他展現「寢技」拿手招式，且被抓指導出場也是策略之一，輸的相當可惜。而接下來楊勇緯在本月26日將參加阿布達比大滿貫賽，這也是今年最後一項國際大賽，期望他能以世界第一姿態奪下金牌，並朝夢想奧運金牌邁進！