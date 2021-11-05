在主力大前鋒托必亞斯哈里斯確定有症狀感染新冠肺炎停賽後，七六人5日又傳出替補後衛艾塞亞喬觸發聯盟健康與安全協議，也讓聯盟在今天七六人與活塞賽前，針對七六人全隊進行新冠檢測，七六人總教練瑞弗斯說：「我們全部人都呈現陰性！」

瑞弗斯說：「根據最新出爐的新冠檢測結果，我們其他球員均為陰性，但我們非常擔心感染新冠病毒的球員，艾塞亞喬目前狀態還不錯，但這只是第一天。」代表瑞弗斯直接坦承艾塞亞喬也確診了，成為七六人陣中第2位確診停賽隔離球員。

只是如此一來，七六人可用之兵越來越少，因為他們還在搞定主力後衛班西蒙斯不願出賽問題，如今兩名球員確診，丹尼格林(大腿緊繃)、寇克馬茲(右手腕痠痛)等人也進傷兵名單，目前出戰活塞只能利用8人輪替，就連米爾頓都扛先發位置。

面對球隊如此嚴重的傷病問題，也讓原本就帶著膝蓋傷勢上陣的七六人明星中鋒恩比德，決定連兩天上場比賽，今天照常先發出場，但以他過往輝煌的傷痛歷史，恐怕一個不小心造成傷勢更加嚴重，到時後果更慘，可是七六人當前真的無計可施了。