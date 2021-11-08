明年春節中央政府祭出「10＋4」邊境防疫政策，台北市長柯文哲8日炮轟，入境台灣即使打過2劑WHO認證的疫苗，不分青紅皂白都要到防疫旅館隔離，根本不合理，「10＋4」在執行上很困難、會搞死人。資深媒體人趙少康同日表示，這政策根本解決不了防疫旅館不足的問題，趙少康建議，應針對地區別，採取風險分層管制措施，有無打疫苗或打一、兩劑疫苗都應該有不同強度的管制規範。

農曆春節前預計有大批民眾從國外返台，中央制定「10＋4」邊境防疫，也就是10天在防疫旅館隔離、4天在家檢疫。

趙少康指出，從今年9月1日至11月7日，被檢測出確診新冠肺炎的境外疫情的國家，排名第一的是美國，有81人，第二名是印尼53人，第三名是菲律賓30人。再來是緬甸29人、馬來西亞21人；至於中國大陸入境的確診者，一個都沒有。但春節回台人數最多的卻是台商，這次最少會有3-4萬人，但防疫旅館只有2萬6千間，加上集中檢疫所，整體量能能來到3萬多間，但若以4萬人來算，還差了1萬間防疫房間，防疫中心為了因應這狀況搞了「10+4政策」，但這政策根本解決不了防疫旅館不足的問題。

趙少康建議，若要解決過年時防疫旅館不足，導致家庭無法團圓、移工無法入境的困境，應透過地區別以及疫苗接種狀況雙重過濾，並增加PCR檢測密度，多檢查幾次，雙管齊下，來解決防疫旅館不足的問題，因為政府現在不承認大陸疫苗，回台全部關14天，這樣合理嗎？

最後，他呼籲蔡政府和指揮中心，應該根據大數據專業治國，盡速懸崖勒馬，只透過現行「10+4檢疫」防疫措施，才是根本解決不了防疫旅館缺少又高價的問題，「7+7」勉強可以紓解，現行模式要求打過2劑的人回台還要住防疫旅館，這並不合理。