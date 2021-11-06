想要採取拖延戰術繼續不幫七六人打球的班西蒙斯，這下子終於嘗到苦頭了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日爆料，由於班西蒙斯遲遲不肯跟隊醫針對心理狀態合作，七六人將以他缺席5日出戰活塞比賽為由，重新處罰36萬美元罰款。

儘管班西蒙斯順利回到七六人報到，但他明顯採取「拖」字訣，因為他拒絕跟七六人醫療團隊討論自己的心理狀態，反而是通過球員工會找尋專家，從七六人高層的觀點來看，班西蒙斯根本不打算真正合作解決問題，只好重新恢復罰款。

甚至班西蒙斯雖然持續出現在訓練館內，跟教練、部分隊友進行日常訓練，卻沒辦法達成七六人的要求，持續不肯接受重量訓練、觀看影片、團隊訓練與賽前投籃訓練，擺明就是不願真心合作，只是想要做做樣子，避免遭到繼續罰款命運。

先前班西蒙斯因為沒來球隊報到，甚至缺席整個季前訓練營，已經被七六人罰款將近200萬美元，如今拖延戰術確定失效，七六人重新恢復對他罰款之後，或許他才有可能真正積極接受治療與訓練，然後回到場上重新出賽，接著就看他願不願意了。