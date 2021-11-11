看來拓荒者明星後衛利拉德已經準備好面對聯盟罰款了！就算很可能因為批評裁判尺度遭到聯盟裁罰，利拉德仍在接受《NBC Sports》訪問時公開表示，儘管自己並非是聯盟新規則的受害者，可是本季裁判的吹判尺度讓人完全無法接受。

「我不想細說，因為我不想被罰款，但從本季開打，對於規則修改之後裁判的期望，以及實際上多少犯規被漏吹，這些讓人很失望，」利拉德說，「我甚至不是那些新規則的受害者，我從不利用規則騙取犯規，但本季裁判吹判無法接受。」

實際上，利拉德應該很清楚，他確實是聯盟修改身體接觸後犯規的最大受害者，根據統計數據來看，他在上季平均罰球次數是7.2次，本季僅剩3.2次，整整少了4次位居聯盟最多，比起巫師後衛畢爾(3.7次)、老鷹後衛崔楊(3.4次)都還多。

也因為自己罰球次數大減，利拉德本季不少個人數據都呈現下滑跡象，包含投籃命中率(3成65)、三分命中率(2成55)與平均得分(19.3)，都比上季退步許多，特別是他在上季場均可拿28.8分，平均得分少了9.5分之多，進攻火力確實變差了。