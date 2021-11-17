我國桌球女子好手田曉雯在今年帕運TT10級拿下單打銅牌，是今年帕運代表團唯一拿下獎牌的選手，為國人繼續爭光，但近期她參加花蓮舉辦的全國桌球錦標賽卻遇到困境，為避免誤會，她在比賽時告知裁判她有右手神經萎縮狀況無法翻正，卻被對方用不禮貌的方式回應。

上週她和帕運搭檔林姿妤一起出戰雙打比賽，還取得16強，而按桌球規則選手發球時手掌需攤平，她為避免誤會主動告知裁判，對方卻回說：「妳殘障應該去參加殘障的比賽，不應該來參加這個比賽。」知道此事後教練蔡貴蘭感到不妥，並在臉書發文抱不平。

內文說道：「沒想到全國最大桌球錦標賽，裁判竟跟選手說，妳殘障應該去參加殘障的比賽，不應該來參加這個比賽，為什麼會講出這段話呢？國外選手都能參加一般奧運和帕運了，我以為A級裁判都應該知道。」

「他們克服障礙與大家學習並參與競技運動，他們不怕輸球，只希望透過更多賽事的經驗，他們沒有因為是身障者參賽而對他們讓分啊，是累積更多的考驗來提升成為更好的自己，但，聽到那句話當下，有多傷選手的心靈。」

蔡貴蘭因此語重心長打下長長一段話，她強調：「過去參加比賽從沒發生類似情況」。而之後賽事競賽組副組長鍾莉娟回應了，她說比賽期間未接獲相關反應，是透過朋友才得知蔡貴蘭臉書內容，也在第一時間立刻聯教練繫並道歉。

鍾莉娟說道：「無論開玩笑或是無知，歧視的言詞都不該說」，認為會發生此事讓她相當震驚，另外中華民國桌球協會秘書長葉國欽表示，裁判長已向教練致歉，目前正確認當時執法裁判，確認是哪名裁判後，會請裁判致電給教練和當事人，為其說話不得體道歉。