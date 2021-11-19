帕運銅牌國手田曉雯在花蓮參加全國桌球錦標賽，卻傳出被裁判歧視說「你殘障應該去參加殘障比賽」，高雄巿長陳其邁19日受訪說，曉雯是高雄市傑出的選手，當然替她不平，也重話表示「裁判欠曉雯一個道歉」。

陳其邁說，曉雯是非常開朗的女生，昨打電話給她時，聽得出來她還是很挫折，已安慰她說，真的還是要加油，畢竟社會上支持身障朋友的還是非常多。因不知道裁判是誰，若能出來向曉雯加油打氣，對體育界或曉雯都是正向的力量。

陳其邁透露，聽得出來曉雯當然有比較釋懷一點，但他認為，對傑出帕運運動選手來講這個是一種挫折，代表平權還有很長的路要走，身為市長，曉雯是高雄市傑出的選手，他當然替她不平，也覺得裁判欠曉雯一個道歉。

全國桌球錦標賽日前在花蓮舉辦，獲帕運桌球女單TT10級銅牌的田曉雯也出賽，為避免誤會，還主動先告知裁判，她是身障選手，所以手掌無法翻正，但裁判卻回「妳殘障應該去參加殘障的比賽，不應該來參加這個比賽」。