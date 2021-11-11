今天在NBA場上勇士以123：110擊敗灰狼，這場比賽威金斯(Andrew Wiggins)面對老東家格外眼紅，砍全隊最高35分，並在比賽中兩度飛天隔扣老隊友唐斯(Karl-Anthony Towns)，讓同樣轟下高分(48分)的灰狼愛德華茲(Anthony Edwards)失去不少風采，也率勇士拿下本季第10勝。

這場比賽堪稱是狀元大亂鬥，由威金斯、唐斯和愛德華茲三人對決，威金斯砍下35分4籃板2抄截，投籃命中率73.7%、外線50%、罰球4中4，表現幾近完美，唐斯則砍下17分12籃板4助攻2抄截，而愛德華茲更是火力全開轟下全場最高的48分。

不過灰狼雙狀元的努力付之一炬，因為威金斯今天「控分失敗」，根本看不出他最近有在喝枸杞茶，上半場他手感就相當火熱，在半場最後剩1分30秒左右，他接獲柯瑞(Stephen Curry)的傳球殺入禁區，直接往唐斯身上飛扣，隊友全部歡聲雷動，而他在上半場9投9中拿下22分。

不過到了下半場愛德華茲也啟動飛人模式，第三節比賽也上演精采灌籃，可是到了第四節威金斯繼續接管比賽，先在比賽剩3分鐘時命中關鍵三分，接著在隊友外線失手後，在禁區起身，直接將球強硬塞進籃框，而這次當背景的又是老隊友唐斯，今天他已經被威金斯飛扣兩次了！

Andrew Wiggins caps his 22-point, 9-9 shooting first half in style! 😱



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最後勇士就以13分差距擊敗灰狼，目前拿下6連勝，近10場9勝1敗，可說是聯盟最火熱的球隊，另外柯瑞也提供足夠的支援，此戰砍下25分5籃板6助攻，投籃命中率50％，可惜招牌三分只有33.3％，而普爾(Jordan Poole)則有14分5籃板的表現，但投籃命中率不佳。