勢不可擋的勇士，今天前往布魯克林踢館，史蒂芬柯瑞在上場時間不到30分鐘的情況下飆進9顆三分球，繳出37分、7籃板、5助攻、2抄截的全能成績單，幫助球隊117比99擊潰籃網，戰績12勝2敗穩坐聯盟龍頭寶座。

主場應戰的籃網，前兩節還能與勇士抗衡，但來到勇士最擅長的第三節就全面崩潰，單節僅攻下18分，被勇士砍進35分，落後分數被擴大至22分，3連勝止步。

這場是上周東西區最佳球員的對決，也是昔日隊友的同場較勁，結果是杜蘭特被柯瑞完虐，尤其是杜蘭特19投6中，比柯瑞的19投12中還遜色不少，杜蘭特19分、5籃板、3助攻，全面遭到柯瑞壓制。

杜蘭特賽後受訪時不得不豎起大拇指誇獎起柯瑞，認為柯瑞的表現堪稱是名人堂等級的水準，簡直是無人能擋。

柯瑞到底有多麼神勇？這是柯瑞生涯第37次單場飆進9顆三分球，排名第2-7的球員家總廠次都沒他多，NBA史上第一人是多麼的孤寂；此外，這是柯瑞生涯第5次單場出賽時間30分鐘內攻下超過35分，NBA自1980年設立三分線外以來的第一人。

柯瑞本季14場比賽的場上正負值高達+195，聯盟無人能出其右，可見得他的統治能力有多麼兇悍。杜蘭特賽後表示，雖然這只不過是例行賽的其中一場賽事，但柯瑞的火燙手感以及專注於比賽和充滿能量的打法都堪稱是名人堂等級的演出，我們必須對他表示敬意。

勇士教頭科爾被問及為何勇士是全聯盟最難被防守的球隊時強調，那是因為我們有了一位全聯盟最好的球員史蒂芬柯瑞。