行車糾紛衝突事件引起社會關注，日前汐止一場車禍糾紛，騎士拿出辣椒水成功擊退手持球棒的駕駛，讓網友大讚是「真防身神器」。對此，之前讓客人辣到送醫的知名拉麵店「鬼金棒」，今在臉書粉專發文推薦自家的辣椒粉，放在車上當作防衛之用，讓不少網友留言好想買。

辣麻味噌拉麵店「鬼金棒」今在臉書粉專發文表示，近來行車攻擊事件增加，推薦民眾自家辣椒粉及特調七味粉，強調自家產品「含有死神的辣椒粉」，常備兩三包放在車上，佐以辣椒水會是很好的防衛，「他會嗆到一直罵你，然後你不會被球棒攻擊，如果小包裝不夠，需要業務用純死神辣椒也可聯繫我們私訊」。

貼文一出讓不少網友笑翻，紛紛留言「行車糾紛直接鬼增量伺候」、「鬼金棒的辣椒粉又讓人上救護車了」、「這個行銷很厲害！原來車上放這個就可以保平安了」、「我剛剛才在和我家人說，可以買你們家的辣椒粉來防身」、「笑死，你吃剩的死神可以帶回去放車上保平安」。

還有網友敲碗店家應該推新商品，「可不可以出鬼增量辣椒水」、「跪求防棒球棍專用鬼增量噴瓶」、「老闆要不要考慮跟廠商合作製作壓力噴瓶懸掛吊飾」、「要出鬼金防狼噴霧器了嗎？」、「怎麼辦好想買」。

汐止車禍糾紛發生在16日晚間8時20分許，21歲林姓男子駕駛自小客車行經新北市汐止區新興路時，因不滿機車騎士34歲陳姓男子影響他前行，擋下機車後下車與騎士理論，一言不合林男手持球棍欲追打陳男，陳男取出辣椒水朝林男眼睛噴灑，雙方互控傷害，警方均依法受理。