夏子薇日前配唱新歌〈自由旅行〉僅花6小時完成，全靠神遊及冥想錄歌，她笑說：「想像自己一秒到泰國，因為之前大學畢業旅行本來計畫去泰國，結果碰到疫情，所以在配唱時全程閉著眼睛『神遊』去曼谷玩。」希望藉著這首歌在後疫情時代慰藉大家想出走去旅行的心情。熱愛旅行的她，提及日前過生日、和姊姊臨時起意入住北部某間頂級飯店，沒想到卻遇到整晚的「撞鬼」驚魂記。

夏子薇餘悸猶存表示：「當時我睡到一半時在半夢半醒間一直聽到我姊在旁邊碎念『可以回家嗎』，我原本安撫她睡飽隔天一早走，後來發現我姊根本沒睡，還跟我說只要閉上眼睛就被『壓』，完全不能動也說不出話，聽完當下我們決定收拾行李在半夜三點退房，沒想到在要踏出房門的前一刻，廁所竟然傳出陣陣細微水聲。」姊妹倆當下頭也不回往前衝，速速退房後到便利商店呆坐到早上，才發現原來住的飯店先前有發生過一些命案，後來前往廟裡收驚，沒想到一收完驚就馬上吐，過了幾天才沒事。

夏子薇推出新歌〈自由旅行〉。（薇波爐工作室提供）

〈自由旅行〉MV以「時尚公路旅行」為主軸，讓夏子薇開著敞篷車到處遊玩，導演團隊找了許多台南鮮為人知的私房景點，夏子薇一天跑了7、8個台南秘境，拍到凌晨12點才收工。其中拍攝沙漠場景時由於風太大，結束後她的頭髮、內衣全都「浸沙」，夏子薇苦笑說：「變成沙子吃到飽之旅，嘴巴還鹹鹹的。」