雷霆今天上演以下克上的精采戲碼，從最多落後26分的情況下靠著當家球星亞歷山大率領123比115驚天逆轉，中止開季4連敗，奪下本季首勝，同時也追平了隊史紀錄。

湖人一哥詹姆斯連續2戰缺席，但湖人依舊在首節打出41比19的強悍攻勢，並且在第2節取得26分遙遙領先優勢。

然而沒有放棄的雷霆在第3節回擊41比23攻勢逆轉了戰局，進而在決勝節拉開差距，不過，眾星雲集的湖人硬是在最後50.7秒追至115比116，再次出現勝利契機，但法佛斯隨即以三分球澆熄湖人氣勢，貝茲利在剩下1.5秒抄截快攻爆扣，此舉引起湖人球星韋斯布魯克的不滿，韋少也因兩次技術犯規遭到驅逐出場，雷霆得以摘下開季首勝。

雷霆上演落後26分逆轉勝戲碼，追平隊史紀錄，2019年2月9日，雷霆26分逆襲火箭；2019年12月16日，雷霆26分逆斬公牛。

季初與雷霆簽下大合約的亞歷山大，神清氣爽，此役27分、9籃板、5助攻，貝茲利20分、6籃板、4抄截，吉迪18分、10助攻，托特17分、6籃板，法佛斯15分、6籃板，羅比13分。

湖人投籃命中率50%，安東尼戴維斯30分、8籃板，韋斯布魯克交出20分、14籃板、13助攻大三元，但卻也發生10失誤，另類大四喜數據，安森尼與布萊德利各13分。