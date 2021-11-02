鵜鶘前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)的右腳骨折傷勢還要多觀察2至3周，總教練格林(Willie Green)表示錫安威廉森還要經過更多檢測才能評估是否讓他重返5對5的練球，但現在已經有進展了。「他在減重，做爆發力訓練，也有跑步，他愈來愈接近回歸了。在讓他回到場上之前，這是我們必須密切關注的傷勢，特別是腳傷。」

錫安威廉森向來有體重問題，根據美媒《Bleacher Report》報導，養傷期間錫安威廉森的體重增加到300磅以上（136公斤），讓球團有點擔心，他的競賽體重先前是284磅（128.8公斤）。

上個球季錫安威廉森出賽61場，場均27分、7.2籃板、3.7助攻，投籃命中率61%，球員效率值27.1高居聯盟第4。他同時追平了俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)締造的連續25場攻破20分與命中率50%，超越傳奇人物張伯倫(Wilt Chamberlain)、卡爾馬龍(Karl Malone)。在這幾人之中，張伯倫、歐尼爾都是身高216公分的巨漢，錫安威廉森只有201公分，主要是他的爆發力、改變方向的速度與出手選擇都相當優秀。

然而錫安威廉森在禁區的生猛打法也付出代價，今年5月，鵜鶘宣布他因為左手無名指骨折而提前報銷。球團副總大衛葛瑞芬(David Griffin)當時批評裁判的執法尺度：「聯盟允許在禁區合法獵殺錫安威廉森，他每天都在禁區被對手打得很慘。」今年9月，錫安威廉森右腳受傷開刀。