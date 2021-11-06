JP coming off the screen 💦 pic.twitter.com/Wng5ohagp8 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 6 2021

眼見柯瑞從首節過後遭到對方死守，勇士射手普爾當然要挺身而出！普爾6日全場投15中10，含三分球投9中6，攻下全場最高26分，搭配柯瑞19分、6助攻，幫助勇士126比85痛宰作客的鵜鶘，除拿3連勝，更以7勝1敗跟爵士並列西區龍頭。

柯瑞首節就飆進4顆三分球、獨拿12分，可惜他從次節就被對方封鎖，打完上半場，勇士僅以54比50小幅領先，但在第3節，普爾、威金斯與伊戈達拉聯手打出15比4猛攻，轉眼拉開領先差距到20分，甚至來到勇士更擴大到40分以上。

除了普爾再次柯瑞附身，小培頓也繼續交出稱職替補表現，拿下17分、6籃板及3助攻，威金斯也有16分，別利查13分、7籃板及3助攻，伊戈達拉雖然只拿2分，卻傳出全隊最多的10助攻，表現宛如勇士第2個卓雷蒙格林現身。

持續等待「爆鞋哥」錫安威廉森傷癒歸隊的鵜鶘，今天以瓦蘭丘納斯20分、15籃板及4助攻表現最好，葛拉漢12分，哈特10分、9籃板，目前鵜鶘除了錫安威廉森本季還沒登場，英格拉姆也因臀傷缺席，難怪開季苦吞1勝9敗的難堪成績。