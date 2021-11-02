世界大賽第6戰將於本周三上午8時開打，太空人仍處在2勝3負劣勢但得以回到休士頓主場，尋求機會擊敗勇士，最後兩戰都是在休士頓進行。根據過往世界大賽的數據，第6戰不僅是太空人背水一戰，若是贏得此戰還可大幅提升第7戰的氣勢。

暫且不包括太空人，依照大聯盟官網統計，歷年總共有46支球隊在世界大賽陷入1勝3負劣勢，其中26隊在第5戰就被收拾掉，剩下20隊存活到第6戰。接著有12隊倒在第6戰，共有8隊闖到第7戰，其中6隊摘下世界大賽冠軍。

簡言之，1勝3負的球隊能夠活到第7戰的比率很低，但只要打進第7戰，逆轉摘冠的比率即大幅上升，最近一次成功的就是2016年芝加哥小熊。反觀從3勝1負領先卻被拉進第7戰的球隊，在8次之中僅僅贏了2次，而且要追溯到1972年運動家、1967年紅雀。今年勇士如果輸掉第6戰，看起來氣勢就會跑到太空人那一方了。

勇士總教練史尼克(Brian Snitker)不擔心，他在記者會說：「壓力存在於來到這裡的過程。現在是世界大賽，沒有壓力了。我們來到這裡的過程有壓力（國聯冠軍賽對戰道奇），我們都想快點關門，但沒有壓力。」

對此中繼投手明特(A.J. Minter)也表示：「我們仍處在上風，帶著3勝2負領先前往休士頓。如果我們在系列賽開打前就知道會這樣，我們會很高興的。」佛里德(Max Fried)將擔綱第6戰的勇士先發投手。