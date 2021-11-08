摩爾投顧分析師張志誠表示，美股受惠就業數據亮眼，四大指數5日續創新高，激勵台股8日量增價漲延續上周紅盤，終場收漲118點，櫃買指數則陷入橫盤整理，呈現加權指數和櫃買指數輪流強勢的格局。

美國眾議院通過1.2兆美元基建法案後，盤面漲勢集中在原物料相關族群，尤其海運和鋼鐵股上演絕地大反攻，航運指數更大漲7.1％，稱冠全類股且突破季線。

第四季本就是航運股旺季，且中遠海控的歐洲線直客簽訂長約比例提高，顯示國際大型製造商和通路商預期未來海運供應鏈仍將緊缺難解，提前布局。另外美國洛杉磯港和長灘港對滯溜超過期限的貨櫃開罰，航商則把成本轉嫁給貨主導致運價居高不下，加上國際海事組織（IMO）的減碳政策，迫使舊船舶退役或得支付成本改裝升級，造成成本提高和運量縮減。

個股方面，長榮公布第三季每股盈餘達15.15元，毛利率首度衝上69％，帶動整體海運股族群大漲外，本周納入投資組合的聯電也呈價漲量增，突破季線。