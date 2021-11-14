國民黨14日在台中舉辦「公投顧台灣 民主拚未來」，主席朱立倫宣講喊出，四個都同意台灣更美麗，他呼籲，為了我們的子孫世世代代，一定要堅決反對萊豬，還預言民進黨背離民意，2024年一定會下台，核四不重啟，到時候缺電一定會害死台灣，經濟無法發展。

朱立倫表示，台灣養豬絕對不用瘦肉精，所有父母都不會讓孩子吃萊豬，無論國產或進口都一樣，為了保護自己健康一定要反萊豬。

朱接著說，公投和大選都是民主的展現，「公投大選同一天，省錢又省工」。他酸民進黨是故意的，上次公投輸了就翻臉如翻桌，才要讓公投脫鉤大選，一定要用民意翻過去。

朱立倫提到，這次藻礁公投顧環境、顧台灣、顧地球，年輕人最有環保觀念，應共同支持民間團體顧藻礁。至於重啟核四部分，他表示，如果電力充足，我們可以不用核電，但現在明明缺電，當然必須要核電。

朱轟民進黨政府開了超大張的空頭支票，喊出2025年非核家園，根本百分之百做不到，靠風力、太陽能發電，2025年目標絕對不可能，他預言2024年民進黨一定會下台，到時候一定會害死台灣，讓台灣缺電，經濟無法發展。

朱立倫重申，重啟核四就是要台灣電力充足，無論任何政黨執政都會重視核安。4項公投，國民黨提出2案，民間團體提出2案，「4個都同意、台灣更美麗！」

朱立倫說，民進黨透過政府力量全台辦許多宣講，我們資源不如他們，靠人民、民間力量對抗惡霸民進黨，呼籲國人集中展現民意，為台灣、為健康、為民主、為經濟共同打拚。