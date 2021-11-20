朱立倫現身台東慶國民黨127歲 呼籲蘇貞昌別鴨霸（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫20日下午至台東市與黨員同歡慶祝127歲黨慶，受訪時被詢問有關行政院長蘇貞昌在高雄鳳山宣講，醫師蘇偉碩及環團代表抗議遭警壓制出場；朱立倫回應，無論是以全國最高行政首長或者長輩身份，都不該鴨霸，應該謙卑，呼籲蘇傾聽民意。

朱立倫說，蘇貞昌不應該這麼鴨霸或有口頭甚至是肢體動作，應該要讓大家感受到一位謙和、願意聆聽民間聲音的行政院長。

朱立倫表示，蘇貞昌不管是作為國家最高行政首長，或者是一個長輩身份，對於國會質詢、地方里長或民間的意見陳情，都應該謙卑一點多聽人民聲音、不要鴨霸。