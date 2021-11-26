國民黨立委補選參選人顏寬恒26日召開反萊豬、護食安、拒絕扭曲事實記者會，醫師蘇偉碩進行宣講。顏寬恒表示，民進黨總是用「選前山盟海誓、選後真正歹勢」兩套標準來面對公共議題，以欺騙手段讓民眾誤以為反萊豬就是反美豬，就是反美，公投第18案的主文內，自始至終，從來沒有出現「美國」兩個字，呼籲執政黨停止使民眾誤解的宣傳。

顏寬恒強調，農委會主委陳吉仲說萊克多巴胺是豬的保健食品，但過去陳吉仲主委也是反萊豬一員，現在態度卻180度大轉變，民進黨總是用這種「選前山盟海誓、選後真正歹勢」兩套標準來面對公共議題。

顏寬恒說，我們立場很簡單，「只要來自世界各地含有萊克多巴胺的豬肉，我們都不歡迎」，但是民進黨卻用這種欺騙的手段，來讓民眾誤以為反萊豬，就是反美豬，就是反美，公投第18案的主文內，自始至終，從來沒有出現「美國」兩個字，呼籲執政黨要停止使民眾誤解的宣傳。

蘇偉碩指出，公投第18案的主旨是「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」是反萊豬，不是反美豬，美國豬肉和其他各國的豬肉，都開放進口超過20年，難道年底的公投過了，其他國家的豬肉就不能進口嗎。

蘇偉碩表示，目前有兩個動物實驗臨床的證明，已經證實長期服用萊克多巴胺的豬肉會減少壽命，這是政府沒有說的，只是一直在恐嚇人民，說只要反萊豬公投過了，就不能參加CPTPP、就會造成台美經貿障礙，昨日出現新的謠言，說美國把歐盟告上了WTO，告贏了兩次，一年要賠償一億美金，必須連續賠償15年，根本沒有人知道這個消息從哪裡來。

蘇偉碩也轉述彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科醫師錢建文表示，萊劑存在風險危害卻沒有任何利益，對無法確定安全物質，應採取預防勝於治療的原則，而不是真的吃出人命了再來補救，開放萊豬進口後，兒童將長期可能吃到有萊劑殘留的豬肉。

蘇偉碩說，從他開始關注萊豬議題後，這十幾年來，越來越多的臨床實驗證明萊克多巴胺對人體有害，過去國際上就萊劑所做健康風險評估主要是看「心血管效應」，近年來新證據顯示萊劑對動物有「神經毒性」，但政府委外健康風險評估報告中完全未提及「神經毒性」的危害確認，違背健康風險評估技術規範要求。