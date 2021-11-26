朱立倫上任黨主席後，站到制衡民進黨的第一線，積極引進青年，改革黨務雷勵風行，但「風險趨避」的慣性，讓人為國民黨的未來擔憂。

大陸開罰遠東集團，朱立倫第一時間選擇迴避，當然，這個問題國民黨立場尷尬，跟著民進黨罵北京，變成小綠；為北京的開罰緩頰，變成「幫大陸欺負台商」。但是不表態，或者模糊表態，比上述任何一種表態更糟糕，除了兩方都不買單，還會讓國民黨更邊緣化。

台灣的困境，在於人民的主觀期待與現實的客觀框架產生矛盾；在野黨領導人，必須在這種矛盾中提出論述。遠東事件朱立倫先是說「不予置評」，被民進黨圍剿；補充解釋：「台商要遵守當地的法令、當地政府公平對待台商、政府有責任保障台商」，這在邏輯上是面面俱到，只是四平八穩，在網路時代不討喜。

朱立倫似乎以為國民黨還在執政，仍以執政黨心態思考問題，但國民黨已經在野，在野就要指出執政黨的矛盾，帶領社會發現執政黨的錯誤。朱立倫大可在第一時間斥責：「民進黨搞壞兩岸關係，卻讓台灣的貿易更依賴大陸，才會有台商被開罰，政府卻無能為力」，這樣就既不是小綠，也不是中共同路人，民進黨也回不了嘴。

重大議題邊緣化的國民黨，不可能重返執政。

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