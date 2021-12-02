乾冷空氣大軍壓境，影響範圍超乎預期，台南今晨出現10.5度低溫；台北也只有12.5度。白天陽光露臉氣溫回升，入夜後降溫明顯，體感仍冷。氣象專家吳德榮指出，這波冷空氣極強，加上「輻射冷卻」威力更驚人，這也是為什麼最低溫出現在空曠地區的原因。明天清晨恐怕更冷，有機會低於10度！

大家都知道這股冷空氣很冷，卻沒想到影響直衝台灣南部。今晨低溫前3名集中南台灣，除了台南新化的10.5度、嘉義市東區11.0度居次、高雄田寮11.4度排第三。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今迎風面及山區有一些低雲移入，局部地區有零星飄雨機率。

吳德榮表示，今起至周六乾冷空氣籠罩，北部多雲轉晴，白天見到陽光感覺較舒適，不過要注意日夜溫差大，其他各地維持晴朗穩定。特別要注意的是，今晚至明晨「強輻射冷卻」加乘，氣溫恐怕降得非常低，除了10度低溫再現，新竹、苗栗及嘉義、台南平地甚至會更低。

今各地氣溫：北部11至19度、中部11至24度、南部12至25度、東部12至24度。明、後兩天仍處於極低溫，台北市氣象局若出現14度以下，即符合「大陸冷氣團」定義。