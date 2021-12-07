今天是24節氣的「大雪」，古時逢「大雪」氣溫會降得很低，降水逐漸增多，氣象專家吳德榮表示，北台灣偏涼的天氣持續到明天，周四至周日(9至12日)東北季風減弱，氣溫回升，之後周日晚起至下周二(12至14日) 另一波鋒面通過及東北季風南下，北部、東半部變天有雨，氣溫轉涼。

受東北季風影響，氣象局今晨發布宜蘭大雨特報，今宜蘭地區有局部大雨發生的機率。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今晨低溫已較昨晨回升，最低溫在南投中寮11.8度，同時東北季風增強，今桃園以北、東半部有局部雨，下午起北台水氣減少，降雨漸歇，東半部仍有局部雨。中南部晴時多雲；氣溫部分，北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮指出，明天(8日)東北季風影響，北台灣仍偏涼，周四至周日(9至12日)東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升，周三至周日(8至12日)東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，中南部皆為晴朗穩定，舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，周日晚起至下周二(12至14日)另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變，北部、東半部有雨；但冷空氣弱、北台灣僅略轉涼，其他地區受影響更小。最新模式模擬亦顯示，未來10天無強冷空氣。