今年第22號颱風「雷伊」今日下午2點生成，以每小時17公里速度，向西北西進行。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析，17日雷伊颱風進入南海後，路徑變數開始增加，北轉機率不無可能。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，根據歐洲模式(EC)最新的系集預報，輕颱雷伊路徑變化分為兩階段，在抵達菲律賓之前，線條相當集中，代表路徑變化不大，相對穩定，但隨著颱風中心進入南海後，線條有北上也有西行，其中有幾條線甚至抵達台灣附近，顯示雷伊颱風靠近台灣機會雖小，但不無可能！

粉專表示，目前雷伊颱風距離台灣還相當遙遠，未來是否侵台或影響台灣的程度，要等到通過菲律賓後才會逐漸明朗。但隨著雷伊逐漸接近，中南部也有下雨機會，至於帶來的雨量會有多大，須視雷伊颱風實際發展、動向，以及南海環境、北方是否有槽線牽引、副熱帶高壓強弱而定。

氣象局表示，第22號輕度颱風雷伊預計週五、週六（17日、18日）將通過菲律賓群島往南海方向移動，雖然雷伊會帶來一些南方水氣，但目前觀察17日這波東北季風勢力較強，因此大部分南方水氣帶來的降雨僅落在巴士海峽，但降雨範圍仍有不確定性，會持續觀察。