決戰1218》 四大公投即時開票 16：00請看《中時新聞網》

【LIVE直播】1218公投決戰日 即時票數鎖定《中時新聞網》

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案今(18日)上午8點起進行投票，投票截止時間為16時。民眾前往投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施。《中時新聞網》也特別自今16時起，提供線上即時開票資料，以便讀者掌握開票最新進度。

此次四大公投案的主文內容分別如下：

★第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？

★第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

★第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

★第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）