四大公投落幕，中正、萬華區同意票占多數，緊接著無黨籍立委林昶佐罷免案，將於明年1月9日投票。資深媒體人黃暐瀚分析表示，林昶佐罷免案的投票率，若能超過55％，就一定會過。

黃暐瀚24日在政論節目《新聞大白話》中表示，環南市場自治會會長林勝東當時出來罵林昶佐，如果投票前1月8日，林勝東站出來跟大家講，林昶佐是艋舺的好立委，甚至說都原諒他、改變心意了，罷免聲勢恐會大大降下來。

黃暐瀚分析指出，中正萬華兩個行政區公投的同意票加起來有68000票，林昶佐罷免門檻則是61000票。而台北市的第五選區中正萬華區，把中正區分一半，21里跟10里，10里是分到第八選區文山區，比較藍；把68000票扣掉10里的1萬多票，只剩58000票。因此，在台北市48％的投票率情況下，可以開出58000票，但是還沒過61000票的罷免門檻。

黃暐瀚接著表示，在中正萬華選區，包含中正21里，目前是藍大於綠。但是投票率如果不到50％，林昶佐罷免案是不會過的。可是從現在的趨勢來看，同意罷免林昶佐的，還是多於反對的。

黃暐瀚指出，以政治上的鐘擺效應來看，因為四大公投的結果，台北市民可能非常錯愕，反萊豬看來一定會過，居然沒過。所以如果民眾因為這樣而心灰意冷，不出來投票，投票率會更低；但如果民眾因為氣不過，而決定一定要去投票，投票率若超過55％，林昶佐罷免案一定會過。