核四走向 台電：朝向資產最大化 16:592021/12/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公投結束後，宣告核四無法再起動，代表核四也將走入歷史，台電董事長楊偉甫24日表示，公投過後台電正在把情況做個全面了解、資料整理，現在正在進行相關工作，並且會依經濟部資產最大化的指示進行。 楊偉甫24日出席台電活動後受訪指出，現在各界關注核四未來的走向，現在正在盤點，包含土地、多少可用空間、設備那些可以繼續利用等等，很多基礎的設施與資料都還要整理，再來做最後的檢討。 多元主題X多重資產 迎經濟轉型 通膨及利率風險 防禦布局首選高信評債及多元資產 #核四 #台電 #資產 #楊偉甫 #最大化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一銀行高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元 17:102021/12/22 財經 台電專員收600萬賄款 為廠商量身訂做標案 4人遭收押 17:472021/12/23 社會 工商界關切能源政策 劉德音喊話 超前部署電力 04:102021/12/22 財經要聞 台電2022月曆打造「文化資產風」 限量發行預購享優惠 18:222021/12/21 財經 七期火熱 市場看好豐蒔創價力 04:102021/12/24 投資理財 台電專員涉收賄600萬元 遭收押 04:102021/12/24 地方新聞 《金融股》第一銀行高資產客戶突破百位 資產規模逾200億元 14:492021/12/22 財經 未來世代REITs＋科技股 抗通膨利器 04:102021/12/23 投資理財 個人加密資產興起 KPMG：留意洗防法 18:302021/12/23 財經 今年家戶節電15億度 歷年最多 04:102021/12/24 金融．稅務 億級客戶增 一銀管理資產規模破200億 04:102021/12/23 專題周報 財經熱門新聞 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 跟北京換條件？蘋果偷養「陸廠小三」謝金河：這2大台廠危險了 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 醫生「窮到只剩房」 擁2400萬房產竟過崩潰生活：養小孩都很硬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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