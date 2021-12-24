公投結束後，宣告核四無法再起動，代表核四也將走入歷史，台電董事長楊偉甫24日表示，公投過後台電正在把情況做個全面了解、資料整理，現在正在進行相關工作，並且會依經濟部資產最大化的指示進行。

楊偉甫24日出席台電活動後受訪指出，現在各界關注核四未來的走向，現在正在盤點，包含土地、多少可用空間、設備那些可以繼續利用等等，很多基礎的設施與資料都還要整理，再來做最後的檢討。