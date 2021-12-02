2021台北上海城市論壇1日舉行，台北市長柯文哲表示兩岸是交流不要斷流，對此桃園市長鄭文燦2日表示，目前最重要的是，兩岸的交流被卡住了，是因北京選擇性的交流；如果交流不要斷流是適用整個台灣，且不分政黨，這才叫做交流不要斷流。

他說，蔡總統上任後，北京限制民進黨公職的交流訪問，然後也禁止他們某個層級的交流團到台灣的時候也不能接觸，交流的中止根本原因是北京的對台政策，他們設了路障，紅線是隨便變來變去的，是片面設定紅線的，而且設置了交流前提，這會讓兩岸關係走向一個惡的循環，真正的關鍵是北京。

鄭文燦指出，最近這幾年來發生的事件都是北京單方面，像從鳳梨事件，到現在西南空域的灰色地帶的威脅，這是單方面的行動、單方面的改變現狀要把它常態化，就是所謂把灰色地帶常態化。這個也是兩岸緊張的根源，他也說，目前對岸是一動不如一靜，他們如果願意，不要因為內部的政治壓力，不要因為過度的民粹主義，就呈現出這些對台灣非常不友善的動作，而且一個做完又一個，所以北京應該是要一動不如一靜。