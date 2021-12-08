大陸男星吳亦凡陷入酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，遭檢方以涉嫌強姦罪為由批准逮捕，演藝事業全毀，成為官方認證的劣跡藝人，然而就連人在獄中，吳亦凡的名字都能登上熱搜，原來是因為他表哥的公司因為積欠稅款遭發公告，再度在網路上掀起熱議。

據陸媒《財經網》報導，吳亦凡表哥所經營的天津凡世文話傳媒有限公司，多了2條欠稅公告，分別為增值稅人民幣5505元（約台幣24000元）和城市維護建設稅人民幣385元（約台幣1653元），消息曝光後，立刻引發網友討論，甚至衝上微博熱搜第一。

不少網友都不敢相信直呼，「反覆看了幾次，是不是少了個萬字？」、「這金額比我媽工資還低」、「5000塊真多啊」，由於金額不多，只要在一年內繳清就不會有問題，但網友也推測，會欠稅很可能是因為吳亦凡入獄，導致公司沒有人打理，由於金額太低，不會是故意逃漏稅。

更讓網友不解的是，這件小事卻上了熱搜，流量高峰還達到200萬搜查筆數，讓網友忍不住笑虧，「這點事也能上熱搜？」、「吳亦凡掌握了流量密碼，5000塊就能上熱搜」、「吳亦凡萬萬也沒想到在監獄也能上熱搜。」