賊星該敗！一名有竊盜前科的張姓男子，到高雄大寮一間大貨車停放的私人停車場，自行拿走電瓶和鐵棍準備去變賣，沒想到才剛把東西搬上機車腳踏板，就被一名司機發現立刻將人拖下車，接著10多名司機聽到聲音也跑上前，一群人圍住他並報案逮人。
據查，39歲的張姓男子無業，平時就騎車四處亂晃找尋下手目標，1日下午約4點，他從屏東跑到高雄大寮區一處專門供大貨車停放的私人停車場，發現地上有大貨車的電瓶，起貪念偷走，還拿了4根重約2公斤的鐵條，全搬上機車腳踏板後準備離去。
張嫌還來不及騎走，就被一名司機發現並攔下，大喊：「有賊！」，這時張男還想逃走，卻整個人被從機車上拖了下來，接著10多名司機聽聞聲音也全一擁而上將人包圍，他膝蓋滿是傷痕，只能乖乖坐在地上等警方來逮捕。事後他辯稱「以為人家不要的才要撿去賣」，但警方查出，張男過去就是慣竊，沒想到這次被逮個正著，訊後被依竊盜罪移送偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。