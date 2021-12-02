張嫌偷了電瓶和鐵條準備離去，被大貨車司機發現攔了下來。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

張嫌從車上被拖下來膝蓋受傷，又被團團包圍，只能坐在地上。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

賊星該敗！一名有竊盜前科的張姓男子，到高雄大寮一間大貨車停放的私人停車場，自行拿走電瓶和鐵棍準備去變賣，沒想到才剛把東西搬上機車腳踏板，就被一名司機發現立刻將人拖下車，接著10多名司機聽到聲音也跑上前，一群人圍住他並報案逮人。

據查，39歲的張姓男子無業，平時就騎車四處亂晃找尋下手目標，1日下午約4點，他從屏東跑到高雄大寮區一處專門供大貨車停放的私人停車場，發現地上有大貨車的電瓶，起貪念偷走，還拿了4根重約2公斤的鐵條，全搬上機車腳踏板後準備離去。

張嫌還來不及騎走，就被一名司機發現並攔下，大喊：「有賊！」，這時張男還想逃走，卻整個人被從機車上拖了下來，接著10多名司機聽聞聲音也全一擁而上將人包圍，他膝蓋滿是傷痕，只能乖乖坐在地上等警方來逮捕。事後他辯稱「以為人家不要的才要撿去賣」，但警方查出，張男過去就是慣竊，沒想到這次被逮個正著，訊後被依竊盜罪移送偵辦。