42歲陳姓男子日前在寒冷夜晚，獨自坐於台中市梧棲區路口處相當危險，清水警分局員警執行勤務發現，主動上前關心，發現陳疑不勝酒力倒於路旁，赫然發現陳竟是通緝犯，遂將他移送桃園方地檢署偵辦。

清水警分局指出，安寧派出所員警賴韋成與姚易呈9日執行巡邏勤務時，於梧棲區台灣大道8段與中央路口，發現陳姓男子在寒冷夜晚獨自坐於路口處相當危險，賴員遂主動上前關心。

陳男疑不勝酒力倒於路旁，員警攙扶他至安全且明亮之超商騎樓前，由於當晚天氣驟冷，氣溫僅剩十餘度，且滿身酒味之陳男穿著單薄，深怕在寒冬中失溫，警方欲協助通知陳男家屬將他帶返家。

當警方詢問陳男相關資料時，他開始神情緊張，避而不答，相當可疑，經過深入調查，陳竟是桃園地方檢察署所發布不能安全駕駛(公共危險)通緝犯，原本想協助陳男返家的警方，遂將他移送桃園地檢署偵辦。

安寧派出所所長王凱政表示，對於同仁熱心為民服務同時還能查獲通緝犯，深表肯定，員警積極服勤態度。

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