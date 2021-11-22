陳椒華質疑蔡英文總統都沒有關心，衛福部對社會安全網的布建有怠惰的情形，要求監察院應該盡速啟動調查。監察院祕書長朱富美22日在立法院表示，已經有監察委員登記，監察院立即就會展開蒐整資料，發函了解全案過程的程序。

桃園市龜山區一超商店員因規勸顧客戴口罩遭殺害，時代力量立委陳椒華、祕書長白卿芬、智庫執行長李兆立22日召開記者會，指疫情以來已發生多起超商店員因規勸顧客戴口罩發生衝突，呼籲中央流行疫情指揮中心應參照國外做法，提供職場安全指引，對於顧客沒戴口罩的責任歸屬也要說清楚。

陳椒華也質疑蔡英文總統都沒有關心，衛福部對社會安全網的布建有怠惰的情形，要求監察院應該盡速啟動調查。監察院祕書長朱富美22日在立法院表示，已經有監察委員登記，監察院立即就會展開蒐整資料，發函了解全案過程的程序。