高雄黃姓男子27日晚間6時騎乘機車行經鳳山區博愛路與經武路口時，前方一輛熊貓外送員紅燈左轉，與黃男險些發生擦撞，黃男善意提醒卻遭外送員以三字經回應，甚至找黃男「釘孤支」。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄黃姓男子27日晚間6時騎乘機車行經鳳山區博愛路與經武路口時，前方一輛熊貓外送員紅燈左轉，與黃男險些發生擦撞，黃男善意提醒卻遭外送員以三字經回應，甚至找黃男「釘孤支」，黃男一氣之下到警局提告妨害名譽告訴，警方也將依黃男提供的行車記錄畫面對其違規行為開單。

由於黃男不滿差點發生事故又被違規的外送員怒嗆，事後在臉書社群「爆料公社二社」發文表示「熊貓真棒，逆向、沒戴口罩、上班吃檳榔，還會在路上隨便找人釘孤支，希望熊貓主管單位管一下」，並質疑為何這種臭魚爛蝦也可以加入外送行列。

另外，黃男不滿外送員嗆聲要「釘孤支」，但怎麼他一下車外送員就烙跑，貼文也提到，外送不戴口罩，是否有食品衛生安全疑慮？而且這樣送的餐大家敢吃嗎？要是吃了得病怎麼辦？並標記衛福部。

而黃男當天晚間9時也到高市警鳳山分局文山派出所對外送員提出妨害名譽告訴，黃男向警方供稱，他於27日晚間6時許行經鳳山區博愛路與經武路口時，因見熊貓外送員騎乘機車紅燈左轉，險些發生擦撞，便告知外送員該行為相當危險，但卻遭對方追上、辱罵，警方依規定受理並開立報案證明單。

而警方經檢視黃男的行車記錄畫面發現，外送員涉及擅自增減變更原有規格車輛設備（無後照鏡），不依規定駛入來車道、不依標誌標線指示行駛等違規行為。針對外送員違規部分警方將依法告發，並依車牌通知外送員到案說明。