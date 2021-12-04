今年的「新北歡樂耶誕城」昨晚在市長侯友宜主持下隆重揭開序幕，全台最大的14米高LEGO耶誕老人耶誕樹瞬間亮起，民眾將市民廣場擠爆，周邊三大燈區包含市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」，滿滿都是人潮，新北市警局響應市府歡樂耶誕城活動，今天下午14時開始，也在警察局門口廣場舉辦耶誕園遊會，精心設計各種宣導攤位，民眾紛紛帶著小孩到場玩樂，將警察局門口擠得水洩不通，婦幼隊的警花教射擊體驗攤位最受到民眾歡迎。

婦幼隊的警花教射擊體驗攤位最受到民眾歡迎。(新北市警察局提供)

警察局警用無人機隊展示，最令小朋友感到新奇。(新北市警察局提供)

局長黃宗仁說，這次警察局舉辦的點燈祈福活動，內容豐富，除了以園遊會形式展現外，更齊聚了各單位腦力激盪，婦幼隊把警察射擊訓練「原汁原味」呈現出來、還有長相亮眼的警花許憶萱與劉書安在旁指導射擊，另外也有棉花糖及爆米花製作免費索取；鑑識中心更將「犯罪現場」搬到戶外，讓民眾體驗採集指紋的新奇；少年隊及犯罪預防科也精心規劃套圈圈宣導拿獎品；現場更有警察局警用無人機隊展示，最令小朋友感到新奇的，就是警察局旁邊空地的騎警隊，民眾都爭相跟馬匹合影。

鑑識中心更將「犯罪現場」搬到戶外，讓民眾體驗採集指紋的新奇。(新北市警察局提供)

鑑識中心更將「犯罪現場」搬到戶外，讓民眾體驗採集指紋的新奇。(新北市警察局提供)

莊敬高職、頭前國中也帶來精采的熱舞表演、樹人家商更有獅鼓演出、板橋教會詩歌演唱、三重義警樂隊演奏及淡水刑警歌手獻唱，晚間的點燈儀式，由局長黃宗仁率領為治安打拼的警察同仁及到場嘉賓，共同點亮耶誕燈飾，也象徵新北歡樂耶誕城活動範圍的延伸。

警察局結合自辦的園遊會活動，將犯罪預防宣導融入其中，一方面能讓民眾感受耶誕氛圍，一方面也能增長預防犯罪知識。(新北=市警察局提供)

新北市警察局舉辦耶誕園遊會，精心設計各種宣導攤位，民眾紛紛帶著小孩到場玩樂，將警察局門口擠得水洩不通，。(新北市警察局提供)

由於今天天氣相當好，外頭豔陽高照，許多家長都帶著家裡的小朋友，前來參加這個相當有意義的活動，小朋友看到婦幼隊的射擊體驗區，紛紛搶著排隊報名，排隊人龍甚至綿延到府中路上，而爆米花及棉花糖攤位也是小朋友鎖定的目標，鑑識中心的攤位讓小朋體驗採集自己的指紋，更能帶回家作紀念。

會場中有媽媽帶著嚮往警察工作的小朋友，穿著自行準備的警察制服想要參加「小小警察體驗營」，但因為網路報名名額有限，未能如願獲選，媽媽不忍小朋友傷心，仍帶著他來參加警察局耶誕城園遊會活動，才讓他露出開心的笑容。

局長黃宗仁說，歡樂耶誕城是每年市府的重頭戲，這次警察局結合自辦的園遊會活動，將犯罪預防宣導融入其中，一方面能讓民眾感受耶誕氛圍，一方面也能增長預防犯罪知識，看到這麼多市民朋友來響應警察局的耶誕園遊會活動，會場更是充滿歡樂氣氛，來參與活動的家長們更是讚不絕口。