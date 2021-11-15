促轉會代理主委葉虹靈昨表示，基於轉型正義的立場，先總統蔣介石銅像應該要移除，或做不可回復處置說法惹議，葉今在立院受訪時稱，若社會要保留銅像做教育與展示之用，而反思性手法應是要不可恢復性的，才不會展覽到期就被撤掉。對於葉的講法，有些網友認為「正事不幹，一天到晚在搞這些有的沒的」，更有網友直言沒有蔣公抗中保台，台灣還存在嗎？

立法院司法及法制委員會今（15日）邀請促轉會主任委員列席報告業務概況及立法計畫並備質詢，她在立院接受媒體採訪，針對昨日稱中正紀念堂的蔣介石銅像做不可回復性的處置惹議，葉指出，促轉會昨天再提的意思是說，如果要保留作為教育跟展示之用，「希望教育跟展示的做法，是具不可回復性的」，才不會好像一下子有展、一下子沒展，銅像很快又恢復禮兵崇敬的原狀；葉虹靈認為，促轉會並非仇恨會，轉型正義不是評價個別歷史人物的功過，重點是在反省國家機器錯誤的作為，

聽完葉的講法，大批網友在報導相關新聞的《中時新聞網》下方留言表示，「正事不幹，一天到晚在搞這些有的沒的」、「先查查到底幾國可以高端入境吧！亂七八糟的」、「廢除影響人民團結之促轉會，蔣介石是抗中保台之先驅與實踐者，強力反對拆除歷史文物」、「促轉會並非仇恨會？真是天大的笑話啊」、「東廠說再多，還是東廠」、「改名為抗中保台紀念館]啦，促轉會敢嗎」、「沒有蔣委員長，台灣早就淪陷，現在就不用抗中保台了」。

促轉會昨（14日）舉辦「轉型，下一步！從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的N種可能」講座活動，葉虹靈表示，中正紀念堂轉型相關討論過程中經歷許多討論與爭議，但已逐步往前，如今不是討論是否要轉型的問題，而是在如何轉型的層面上，提出處置銅像等原則，推動轉型工作。葉認為，中正紀念堂的銅像應該要移除，或做「不可回復性」的處置。