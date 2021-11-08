新北市泰山區明志路二段一處社區大樓7日晚間驚傳槍響，有男子持槍對著社區連續開5槍，造成社區玻璃破碎，事發不久後，26歲蔡姓男子帶著槍枝到泰山分駐所投案，自稱是自己心情不好，為了洩憤才會開槍，事後被警方移送地檢署偵訊，稍晚檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌向法院聲押禁見。

蔡男7日自行投案後，對槍枝來源交代不清，初步向警方供稱是因與他人有工程款糾紛，不滿在臉書公開被嗆聲才開槍，不過警方不排除有槍手出來頂罪的可能，仍在調查槍枝來源與原因。檢方表示，蔡男且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，涉犯最輕本刑5年以上之重罪，且有逃亡之虞，因此將他聲押禁見。

據悉，新北市三重、五股、板橋等地自4日起陸續傳出3起槍擊案件及1件砸店事件，警方5日晚間循線逮捕14嫌到案，初步調查疑因投資賭博網站拆夥後，有1600萬元的利益分配不均有關，但也不排除與土地利益有關。