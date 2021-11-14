新北市20歲詹男夥同3名友人今凌晨12時許到三重區某KTV附近，將涂男駕駛的白牌車攔下，涂男驚慌之際將車駛向三重警分局求救，未料詹男等人竟大膽在分局前砸車，訊後遭檢方依恐嚇、毀損、妨害秩序等罪嫌聲押禁見。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

29歲涂姓白牌車司機今凌晨12時許，在新北市三重區上某KTV附近載客，遭20歲詹男等4人疑誤認成仇家攔車，涂男緊急將車開往三重警分局求救，未料詹男等4名惡煞膽大包天，竟持球棒、開山刀在分局前砸車，事後遭警方逮捕，被移送新北地檢署偵辦。檢方複訊後依恐嚇、毀損、妨害秩序等罪嫌將4人聲押禁見，另名在車內的女性友人則被請回。

詹男等人遭逮後向檢警聲稱，誤以為仇家當時搭乘了涂男的白牌計程車，一時氣憤才會開槍砸車，但被抓到警局後才知道認錯人，是一場誤會。檢方表示，詹男等4名被告犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、再犯之虞，涉犯恐嚇、毀損、妨害秩序、強制、危害安全等罪嫌，因此稍早已向法院聲請羈押禁見。

據了解，涂男到三重重陽路上的KTV載2客，由於正值週末，路上停滿車輛，涂男因此繞行多圈找車位，未料卻被20歲詹男疑誤認是仇家的車，夥同19歲林男分駛2輛賓士在重安街前後包夾，一度攔住涂男去路下車開砸。

涂男嚇壞加足油門先撞開銀色賓士車，在三重街頭飆速開了約1.5公里，將車斜停在三重警分局分局長車位前，車上3人趕緊下車跑進分局求救，但詹男等人見被害人下車，完全不顧警分局就在眼前，多人分持球棒、武士刀往被害人車輛猛砸。

被害人前後擋風玻璃遭砸爛破碎，警方通知快打警力支援，派出大批人車緝捕，其中一車林男趁亂逃逸，詹男所開的銀色賓士則在分局旁約30公尺外的加油站被警方攔下，警方也在車內搜出空氣槍、球棒、開山刀等器械，另一輛駕駛白色賓士車的林男則是事後才到分局投案。