新北市驚傳槍響 泰山男朝社區大樓連開5槍自首 警疑槍手頂罪 20:292021/11/07 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北泰山區今晚傳槍響，一名自稱心情不好男子，對著某社區大樓連開5槍後自首。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今晚（7日）6時許驚傳槍響！一名男子持槍對著到泰山區明志路二段一處社區大樓連續開槍，造成社區玻璃破碎，警方獲報到場，在現場發現5個彈孔，事發不久，一名男子帶著槍枝到泰山分駐所投案，自稱是自己心情不好，為了洩憤才會開槍，還好無人受傷，不過警方對投案者的說法存疑，不排除有槍手出來頂罪，目前仍在調查槍枝來源與原因。 北斗鎮宮廟前開槍喬百萬債 槍手下秒「掉漆」險遭包起來 毒品通緝犯拒檢逃逸 警板橋巷弄內連開4槍逮人 #新北市 #驚傳 #槍響 #社區大樓 #槍手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北連2天傳槍響 板橋某房仲公司遭連開5槍 男子犯案後辯稱認錯店家 12:332021/11/05 社會 26歲女歌手驚傳墜機身亡 昔獲拉丁葛萊美獎登機照成最後身影 10:442021/11/06 娛樂 高雄小情侶全裸陳屍摩鐵浴缸 檢曝相驗結果將解剖複驗 17:442021/11/07 社會 黑幫1600萬賭博利益喬不攏 新北多地砸店傳槍響 14:082021/11/06 社會 蘆洲警「靖土掃黑」擴大臨檢 掃蕩幫派據點 14:222021/11/06 社會 高雄摩鐵小情侶全裸陳屍浴缸 警追凌晨關鍵訪客 08:302021/11/07 社會 把錢花「刀口」上 食品公司辦音樂會 為嘉義基督教醫院新大樓募到138萬 19:212021/11/07 生活 永和里長抗議黑幫介入 宮廟管委會駁不實指控 04:102021/11/06 地方新聞 得創造「收視」價值 購物中心宛若綜藝秀 04:102021/11/06 產業特刊 輔導民間團體利用老屋活化 彌陀區新住民社區服務據點開張 13:132021/11/07 寶島 中橫四辣羊頭山傳山難 獨攀男摔落10米邊坡命危 17:042021/11/07 社會 社會熱門新聞 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 高雄小情侶全裸陳屍摩鐵浴缸 檢曝相驗結果將解剖複驗 - 社會 中橫四辣羊頭山傳山難 獨攀男摔落10米邊坡命危 - 社會 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 - 社會 水流屍竟是詐騙集團大哥 下手酒店女2年前驚人長相曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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