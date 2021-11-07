新北市今晚（7日）6時許驚傳槍響！一名男子持槍對著到泰山區明志路二段一處社區大樓連續開槍，造成社區玻璃破碎，警方獲報到場，在現場發現5個彈孔，事發不久，一名男子帶著槍枝到泰山分駐所投案，自稱是自己心情不好，為了洩憤才會開槍，還好無人受傷，不過警方對投案者的說法存疑，不排除有槍手出來頂罪，目前仍在調查槍枝來源與原因。