游姓男子全身擦挫傷被送上救護車，員警後續偵辦逮捕8人，檢察官依妨害秩序等罪起訴。（圖／李文正翻攝）

20歲廖姓男子等8人9月15日凌晨4時在中山區某汽車旅館外攔車押人。（圖／李文正翻攝）

南港警方局舊莊派出所員警9月15日上午7點多，在南港研究路3段盤查一輛轎車，當車窗搖下來，赫見一車4人，後座乘客，頭上被毛巾矇住眼睛，雙手臂被膠帶纏繞，身上還有多處擦傷，立即喝令車上3人下車帶回警局偵辦，意外救出遭擄的被害人，士林地檢署檢察官再查出另外5人，依妨害自由、妨害秩序，起訴廖、吳、許等8人。

起訴指出，游姓名被害人，9月初，曾毆打對方的小弟，雙方因而有糾紛，9月15日廖姓、吳姓、許姓等8人分乘2輛轎車，先在大直某汽車旅館外埋伏徘徊，等候游駕車抵達，黃先上前朝車內噴灑辣椒水，眾人一擁而上，以車輛擋住去路，持空氣槍朝車內擊發鋼珠彈恫嚇，並將游押上車。

游男遭押後，在車內被以毛巾套住頭部，再以膠帶纏繞雙眼及雙手，眾人將游帶到南港某處公墓，直到清晨，18歲到20歲的年輕人在山區迷路，天亮後還在研究院路附近閒逛，車上載著游男，他整頭挫傷，雙手、雙腿撕裂傷，被五花大綁坐在後座。

巡邏員警在紅綠燈時，將車號輸入掌上型電腦，發現車主沒有駕照，懷疑駕駛是車主，將行進中的轎車攔下，車窗一降下，赫見後方的男子眼睛被矇住，全身遍體鱗傷，立刻喝令眾人下車，通知救護將游送醫。

廖姓、吳姓、許姓3人聲稱，有人叫他們「送貨」，3人上車後發現多了一個人，以為車上男子就是「貨」，警方後續追查出另外5人，毆打成傷部分，游男不提告，警方以聚眾鬥毆、妨害自由罪送辦，檢察官偵結依法起訴。