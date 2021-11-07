高雄市鼓山區一家汽車旅館6日下午驚傳洪姓男子帶著黃姓小女友入住，疑似吸毒過量暴斃、全裸陳屍浴缸內。警方調閱監視器，發現情侶入住後沒多久，一名柯姓男子開車拜訪，警方循線找到柯男，在他車上搜出大量毒品咖啡包，但柯男否認送毒給情侶，全案正深入調查中。

20歲洪姓男子與18歲黃姓女友5日深夜開著一輛黑賓士轎車抵達汽車旅館入住。6日凌晨時分，柯男駕車進入，與洪男在車庫短暫交談10分鐘後旋即離開，直至下午1時30分，櫃台人員發現洪男尚未退房，直接打電話提醒，卻發現電話一直無人接聽，立刻通知房務人員前往察看。

房務人員抵達房門口時，先是敲門兩次，但均無人回應，接著改用備用鑰匙開門進入。沒想到，在浴室發現洪男、黃女兩人全裸倒臥浴缸內，已無生命跡象，立刻通知警方。

警方採證後發現，現場整齊無打鬥跡象，門窗均未遭破壞，情侶兩人身體也無明顯外傷，但嘴角疑似留有粉末，房間桌上也有白色不明粉末和疑似用來吸食毒品的K盤，初步判斷是兩人吸毒過量致命。

警方在汽車上找到兩人證件，洪男方留下證件為本人，但黃女卻持蔡姓母親的身分證掩飾身分，導致該事件爆發時，一度外傳是「姊弟戀」。警方已通知雙方家屬前往指認，今天下午將解剖兩人釐清真正死因。

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